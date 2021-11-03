***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974419
BIST
17:181.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:189,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1052
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:1811,2434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1201
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:18549,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,41
|Açılış
|: 549,80
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,32
BIST En Aktif Hisseler17:18
|IHAAS
|5,06
|27.661.988
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.519.149
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.943.057
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|105.309.472
|% 9,71
|
|VERTU
|25,48
|245.967.670
|% 8,98
|
|CANTE
|12,92
|104.787.724
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.211.187
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.760.894
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.622.937
|% -9,81
|
|DOKTA
|28,98
|2.716.716
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,83
|1.070.624.279
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,15
|1.035.004.867
|% -4,10
|
|EKGYO
|1,96
|828.099.618
|% -3,45
|
|KOZAL
|102,80
|501.814.871
|% -1,25
|
|BIOEN
|21,30
|476.515.811
|% -4,66
|
|EKGYO
|1,96
|828.099.618
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,83
|1.070.624.279
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,15
|1.035.004.867
|% -4,10
|
|ODAS
|1,44
|272.244.539
|% 0,70
|
|ZOREN
|1,73
|174.285.533
|% 1,17
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7025
|9,7076
|% 1,10
|
|Euro
|11,2364
|11,2434
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,1912
|13,2573
|% 1,19
|
|Frank
|10,5728
|10,6365
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5775
|2,5904
|% 0,99
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-23,77
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.646
|3.702
|16,00
|
|Tam
|3.630
|3.722
|14,85
|
|Yarım
|1.755
|1.800
|7,18
|
|Çeyrek
|880
|900
|3,59
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|-1,76
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33OZBAL
Yüzde 6.09 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 366 adet işlem
-
17:32DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 70.80 lira fiyatla işlem gören hissede 669, 369 adet işlem
-
17:31GOZDE
Yüzde 5.46 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 884, 012 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 83 artarak (% 0.06 ) 1, 344
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ERBOS, PRKAB, ALBRK, TUREX, IHAAS