***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974430
BIST
17:171.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:179,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1071
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:1711,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1184
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:17549,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,26
|Açılış
|: 549,80
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,32
BIST En Aktif Hisseler17:17
|IHAAS
|5,06
|27.661.988
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.515.597
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.943.057
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.006.686
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.919.143
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.784.093
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.476.119
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.211.167
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.760.894
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.621.944
|% -9,81
|
|GARAN
|10,23
|3.921.238.773
|% 0,69
|
|THYAO
|15,58
|2.033.044.921
|% 0,58
|
|FROTO
|200,40
|1.248.755.290
|% 3,78
|
|SISE
|8,75
|1.194.533.347
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,83
|1.069.910.468
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|828.085.288
|% -3,45
|
|GARAN
|10,23
|3.921.238.773
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,83
|1.069.910.468
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|462.816.758
|% 3,65
|
|TSPOR
|5,10
|1.026.120.641
|% -5,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7054
|9,7095
|% 1,12
|
|Euro
|11,2356
|11,2417
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,1932
|13,2594
|% 1,21
|
|Frank
|10,5752
|10,6389
|% 1,13
|
|Riyal
|2,5782
|2,5911
|% 1,01
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-25,26
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|17,00
|
|Tam
|3.631
|3.722
|15,40
|
|Yarım
|1.755
|1.800
|7,44
|
|Çeyrek
|880
|900
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-1,70
|