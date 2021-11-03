***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974437
BIST
17:211.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:219,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1027
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:2111,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1216
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:21549,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,52
|Açılış
|: 549,53
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,04
BIST En Aktif Hisseler17:21
|IHAAS
|5,06
|27.666.785
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.524.782
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.946.193
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.010.226
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.950.868
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.818.564
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.498.777
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.217.955
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.776.277
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.623.522
|% -9,81
|
|GARAN
|10,25
|3.960.546.134
|% 0,89
|
|THYAO
|15,59
|2.050.709.120
|% 0,65
|
|FROTO
|200,30
|1.255.340.733
|% 3,73
|
|SISE
|8,75
|1.200.148.583
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,85
|1.093.550.475
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|835.237.637
|% -2,96
|
|GARAN
|10,25
|3.960.546.134
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,85
|1.093.550.475
|% 0,71
|
|TSKB
|1,44
|477.269.293
|% 5,11
|
|TSPOR
|5,19
|1.052.038.558
|% -3,35
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7026
|9,7051
|% 1,07
|
|Euro
|11,2372
|11,2449
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,1933
|13,2594
|% 1,21
|
|Frank
|10,5741
|10,6378
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5778
|2,5907
|% 1,00
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,77
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,77
|