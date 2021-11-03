***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974442
BIST
17:371.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:379,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1001
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:3711,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1126
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:37549,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,17
|Açılış
|: 549,89
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,76
BIST En Aktif Hisseler17:35
|IHAAS
|5,06
|27.675.326
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.546.503
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.154.859
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.081.238
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.274.598
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.558.272
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.245.523
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.803.742
|% -9,95
|
|CANTE
|12,94
|107.164.827
|% -9,83
|
|HEDEF
|3,40
|162.675.739
|% -9,81
|
|GARAN
|10,25
|4.026.854.826
|% 0,89
|
|THYAO
|15,59
|2.104.661.715
|% 0,65
|
|FROTO
|200,80
|1.285.201.178
|% 3,99
|
|SISE
|8,75
|1.214.876.959
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,85
|1.116.232.825
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,96
|855.493.122
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,85
|1.116.232.825
|% 0,71
|
|GARAN
|10,25
|4.026.854.826
|% 0,89
|
|TSKB
|1,44
|519.212.029
|% 5,11
|
|TSPOR
|5,10
|1.076.427.374
|% -5,03
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6987
|9,7030
|% 1,05
|
|Euro
|11,2310
|11,2354
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,2060
|13,2722
|% 1,31
|
|Frank
|10,5963
|10,6601
|% 1,33
|
|Riyal
|2,5802
|2,5931
|% 1,09
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-26,45
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-1,78
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:49AGESA
Yüzde 4.93 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 860 adet işlem
-
17:47TTKOM
Yüzde 4.02 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 142, 847 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, PGSUS
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 33 artarak (% 0.25 ) 1, 347
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, PRKAB, ERBOS, ALBRK, TUREX, IHAAS, VERTU