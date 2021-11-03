***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974448
BIST
16:151.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,79
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:159,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1012
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:1511,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1140
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:15552,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,23
|Açılış
|: 552,28
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:15
|IHAAS
|5,06
|27.594.012
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|180.099.626
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.404.419
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|45.715.863
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.499.078
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.052.576
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.272.952
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.142.733
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.519.496
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.508.055
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|3.437.755.419
|% 0,00
|
|THYAO
|15,54
|1.795.854.551
|% 0,32
|
|SISE
|8,69
|1.109.660.940
|% 0,81
|
|FROTO
|198,10
|1.080.758.366
|% 2,59
|
|TSPOR
|5,05
|986.196.712
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,96
|793.752.274
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,81
|981.131.551
|% -0,71
|
|GARAN
|10,16
|3.437.755.419
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|374.955.266
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,05
|986.196.712
|% -5,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6974
|9,7036
|% 1,05
|
|Euro
|11,2288
|11,2373
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,1894
|13,2556
|% 1,18
|
|Frank
|10,5737
|10,6374
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5766
|2,5896
|% 0,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-19,16
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.659
|3.715
|29,00
|
|Tam
|3.636
|3.728
|20,83
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|10,07
|
|Çeyrek
|881
|902
|5,04
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-2,27
|