***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974449
BIST
16:141.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,36
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:149,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:1411,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1139
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:14552,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 552,04
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:14
|IHAAS
|5,06
|27.587.995
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.385.448
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|179.808.857
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|45.181.614
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.422.533
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.049.798
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.271.075
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.141.961
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.514.421
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.507.402
|% -9,81
|
|GARAN
|10,15
|3.423.969.312
|% -0,10
|
|THYAO
|15,54
|1.784.490.032
|% 0,32
|
|SISE
|8,71
|1.106.392.597
|% 1,04
|
|FROTO
|199,00
|1.068.892.899
|% 3,06
|
|TSPOR
|5,06
|981.778.720
|% -5,77
|
|EKGYO
|1,96
|792.730.227
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,82
|980.958.260
|% -0,35
|
|GARAN
|10,15
|3.423.969.312
|% -0,10
|
|TSKB
|1,39
|373.246.482
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,06
|981.778.720
|% -5,77
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6980
|9,6996
|% 1,01
|
|Euro
|11,2277
|11,2372
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,1796
|13,2457
|% 1,11
|
|Frank
|10,5731
|10,6368
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5736
|2,5865
|% 0,83
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-13,61
|
|Altın Gr.
|553
|553
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.665
|3.720
|34,00
|
|Tam
|3.646
|3.738
|31,31
|
|Yarım
|1.762
|1.808
|15,14
|
|Çeyrek
|884
|904
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|-1,86
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:26TIRE
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 306, 568 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 75 kaybederek (% -0.35 ) 1, 646
-
16:25XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 23, 127.00 milyon TL de
-
16:23EKGYO
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 981, 890 adet işlem
-
16:22RYSAS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 009, 311 adet işlem