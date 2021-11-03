***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974451
BIST
16:371.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:379,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0911
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:3711,2209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0976
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:37551,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,89
|Açılış
|: 551,98
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IHAAS
|5,06
|27.619.018
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.474.159
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.389.752
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.607.586
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.159.633
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.074.307
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.372.152
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.164.304
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.589.406
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.545.699
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|3.538.596.303
|% 0,00
|
|THYAO
|15,55
|1.893.966.536
|% 0,39
|
|SISE
|8,73
|1.149.960.481
|% 1,28
|
|FROTO
|198,30
|1.103.434.503
|% 2,69
|
|TSPOR
|5,05
|1.000.282.946
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,97
|795.310.510
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,81
|993.306.617
|% -0,71
|
|GARAN
|10,16
|3.538.596.303
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|393.638.533
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,05
|1.000.282.946
|% -5,96
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6879
|9,6935
|% 0,95
|
|Euro
|11,2096
|11,2209
|% 0,88
|
|Sterlin
|13,1752
|13,2413
|% 1,07
|
|Frank
|10,5703
|10,6339
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5754
|2,5884
|% 0,91
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-20,80
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|21,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|17,54
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|8,48
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|-1,94
|