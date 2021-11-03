***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974461
BIST
16:461.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:469,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1007
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:4611,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1074
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:46550,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,32
|Açılış
|: 550,74
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:46
|IHAAS
|5,06
|27.624.129
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.478.658
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.431.273
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.608.152
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.289.908
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.390.713
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.104.294
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.166.442
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.598.032
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.549.756
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.558.413.113
|% 0,20
|
|THYAO
|15,57
|1.906.197.314
|% 0,52
|
|SISE
|8,75
|1.161.585.588
|% 1,51
|
|FROTO
|200,30
|1.126.226.528
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,83
|1.004.297.217
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|795.378.234
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,83
|1.004.297.217
|% 0,00
|
|GARAN
|10,18
|3.558.413.113
|% 0,20
|
|TSKB
|1,41
|401.080.259
|% 2,92
|
|TSPOR
|5,05
|1.001.106.755
|% -5,96
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6903
|9,7031
|% 1,05
|
|Euro
|11,2223
|11,2307
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1791
|13,2452
|% 1,10
|
|Frank
|10,5758
|10,6395
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5758
|2,5887
|% 0,92
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-20,80
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|21,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|17,54
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|8,48
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|-1,94
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
16:59TETMT
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 175.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 251 adet işlem
-
16:58TRILC
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 198, 004 adet işlem
-
16:57RALYH
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 167, 628 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 01 kaybederek (% -0.24 ) 1, 648
-
16:55XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 23, 972.00 milyon TL de