***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 16:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974447
BIST
16:501.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:509,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1042
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:5011,2349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1116
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:50550,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,48
|Açılış
|: 550,57
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:50
|IHAAS
|5,06
|27.627.909
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.482.730
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.776.850
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.608.152
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.446.778
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.394.081
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.104.721
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.166.442
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.598.032
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.553.020
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.568.921.653
|% 0,30
|
|THYAO
|15,56
|1.923.073.775
|% 0,45
|
|SISE
|8,76
|1.166.675.269
|% 1,62
|
|FROTO
|200,50
|1.140.956.811
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,83
|1.007.448.598
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|795.710.039
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,83
|1.007.448.598
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|3.568.921.653
|% 0,30
|
|TSKB
|1,40
|401.727.907
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,07
|1.002.017.901
|% -5,59
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7002
|9,7066
|% 1,09
|
|Euro
|11,2261
|11,2349
|% 1,00
|
|Sterlin
|13,1793
|13,2454
|% 1,10
|
|Frank
|10,5741
|10,6378
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5757
|2,5886
|% 0,92
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-21,62
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.653
|3.709
|23,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|17,49
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|8,45
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-1,98
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:02TURGG
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 133.50 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 940 adet işlem
-
17:01IHYAY
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 0.79 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 017, 165 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TTKOM, SAHOL
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 22 kaybederek (% -0.02 ) 1, 343
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, DOBUR, PRKAB, TUREX, ERBOS