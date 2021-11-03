Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

03.11.2021 16:30



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

izahname tadil metni-kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974452


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:461.533
Değişim :  -0,01% |  -0,14
Açılış :  1.533  
Önceki Kapanış :  1.533  
En Yüksek
1.541 En Düşük
1.492
BIST En Aktif Hisseler16:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 5,06 27.627.909 % 10,00  
TUREX 13,35 81.482.730 % 9,97  
PRKAB 24,70 180.776.850 % 9,97  
DOBUR 70,80 46.608.152 % 9,94  
ERBOS 135,00 306.446.778 % 9,93  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Dolar 9,7110 9,7187 % 1,21  
Euro 11,2359 11,2458 % 1,10  
Sterlin 13,1793 13,2454 % 1,10  
Frank 10,5741 10,6378 % 1,12  
Riyal 2,5757 2,5886 % 0,92  
daha fazla
16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 -23,02  
Altın Gr. 551 551 -1,32  
Cumhuriyet 3.648 3.703 17,00  
Tam 3.632 3.723 16,17  
Yarım 1.755 1.801 7,81  
Çeyrek 880 900 3,91  
Gümüş.Ons 23,05 23,08 -0,47  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 -0,08  
B. Petrol 82,88 82,88 -1,84  
Seans Raporu 16:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru