***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2021 18:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977088
BIST
17:561.629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
17:569,8953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0538
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
17:5611,3615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0636
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
17:56592,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 6,52
|Açılış
|: 592,86
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler17:56
|OZRDN
|8,47
|31.014.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|118.627.901
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.951.272
|% 9,96
|
|MERCN
|11,17
|57.153.067
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.496.446
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.289.329
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.102.749
|% -9,91
|
|TURGG
|131,60
|41.141.830
|% -8,99
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,71
|8.299.543.585
|% 6,34
|
|GARAN
|10,61
|3.387.076.041
|% -1,12
|
|THYAO
|17,79
|1.846.864.727
|% -1,88
|
|TUPRS
|157,30
|1.629.880.009
|% -0,38
|
|SISE
|9,50
|1.279.858.484
|% -0,73
|
|PETKM
|7,71
|8.299.543.585
|% 6,34
|
|GARAN
|10,61
|3.387.076.041
|% -1,12
|
|YKBNK
|3,07
|893.994.529
|% -1,92
|
|EKGYO
|2,04
|351.450.357
|% -3,32
|
|ODAS
|1,52
|247.692.564
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8906
|9,8953
|% 0,55
|
|Euro
|11,3518
|11,3615
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,2281
|13,2944
|% 0,54
|
|Frank
|10,7038
|10,7683
|% 0,29
|
|Riyal
|2,6329
|2,6461
|% 0,63
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,36
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,76
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,58
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
-
17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
-
17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
-
17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem