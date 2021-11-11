***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2021 18:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977102
BIST
18:001.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:009,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0011,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0554
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
18:00591,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 5,38
|Açılış
|: 591,71
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DOBUR
|102,30
|23.946.896
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.014.096
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|99.956.625
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|118.736.891
|% 9,96
|
|MERCN
|11,17
|57.509.234
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.681.916
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.379.758
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.256.739
|% -9,91
|
|TURGG
|130,80
|41.668.122
|% -9,54
|
|SUMAS
|94,25
|678.520
|% -8,85
|
|PETKM
|7,63
|8.456.424.844
|% 5,24
|
|GARAN
|10,60
|3.468.506.276
|% -1,21
|
|THYAO
|17,76
|1.897.666.770
|% -2,04
|
|TUPRS
|156,70
|1.683.093.886
|% -0,76
|
|SISE
|9,46
|1.308.445.775
|% -1,15
|
|PETKM
|7,63
|8.456.424.844
|% 5,24
|
|GARAN
|10,60
|3.468.506.276
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,08
|917.077.159
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,05
|366.217.621
|% -2,84
|
|ODAS
|1,52
|257.568.134
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8843
|9,8854
|% 0,45
|
|Euro
|11,3468
|11,3559
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,2212
|13,2875
|% 0,48
|
|Frank
|10,6938
|10,7583
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6311
|2,6443
|% 0,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,60
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,38
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,18
|
|B. Petrol
|83,32
|83,32
|0,68
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
-
17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
-
17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem