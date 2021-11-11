***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2021 18:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticileri maddesi ile ilgili değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977118
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:059,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0542
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0511,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0688
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
18:05591,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,95
|Açılış
|: 591,28
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,21
|89.254.088
|% 4,19
|
|KTSKR
|28,70
|39.525.658
|% 0,91
|
|GLCVY
|13,51
|19.556.335
|% 0,07
|
|TEZOL
|13,86
|28.700.392
|% 0,07
|
|AGESA
|21,50
|1.209.385
|% -0,74
|
|IHAAS
|4,08
|28.608.222
|% -4,23
|
|HEDEF
|3,23
|11.948.410
|% -3,58
|
|TETMT
|167,90
|1.686.163
|% -2,89
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|ANGEN
|19,84
|29.504.660
|% -0,90
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|ANGEN
|19,84
|29.504.660
|% -0,90
|
|IHAAS
|4,08
|28.608.222
|% -4,23
|
|HEDEF
|3,23
|11.948.410
|% -3,58
|
|TETMT
|167,90
|1.686.163
|% -2,89
|
|MAGEN
|8,58
|67.482.858
|% -2,39
|
|IHAAS
|4,08
|28.608.222
|% -4,23
|
|HEDEF
|3,23
|11.948.410
|% -3,58
|
|ANGEN
|19,84
|29.504.660
|% -0,90
|
|TETMT
|167,90
|1.686.163
|% -2,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8868
|9,8957
|% 0,55
|
|Euro
|11,3490
|11,3667
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,1790
|13,2451
|% 0,16
|
|Frank
|10,6903
|10,7547
|% 0,17
|
|Riyal
|2,6265
|2,6396
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|8,78
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
-
17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
-
17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
-
17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem