***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.12.2021 16:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-yönetim ücreti değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982709
BIST
17:042.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,68
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:0413,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1087
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:0415,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1016
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:04798,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 11,11
|Açılış
|: 798,35
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:02
|EUHOL
|2,31
|22.919.053
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.550.757
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.093.451
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,52
|4.823.414.762
|% 2,36
|
|KRDMD
|10,91
|2.634.577.987
|% 3,90
|
|PETKM
|9,12
|2.471.574.953
|% 2,01
|
|SISE
|15,66
|2.282.244.515
|% 1,69
|
|GARAN
|11,75
|1.475.301.863
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,52
|1.092.076.495
|% -0,40
|
|PETKM
|9,12
|2.471.574.953
|% 2,01
|
|KRDMD
|10,91
|2.634.577.987
|% 3,90
|
|TSKB
|1,59
|367.584.131
|% -2,45
|
|YKBNK
|3,55
|802.705.450
|% -1,66
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8801
|13,8823
|% 0,69
|
|Euro
|15,6712
|15,6904
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,3228
|18,4147
|% 0,81
|
|Frank
|14,9868
|15,0771
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6920
|3,7105
|% 0,75
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|8,80
|
|Altın Gr.
|796
|796
|8,79
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|63,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|58,67
|
|Yarım
|2.536
|2.603
|28,38
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|14,19
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|1,12
|