***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.12.2021 16:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-yönetim ücreti değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982710
BIST
16:452.022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,58
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:4513,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1042
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:4515,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1125
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
16:45795,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,00
|Açılış
|: 795,24
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
798,32
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EUHOL
|2,31
|22.908.746
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.528.857
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.961.684
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,54
|4.708.752.158
|% 2,45
|
|PETKM
|9,12
|2.414.015.545
|% 2,01
|
|SISE
|15,63
|2.216.363.447
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,63
|2.157.726.878
|% 1,24
|
|GARAN
|11,75
|1.434.272.049
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,52
|1.075.141.009
|% -0,40
|
|PETKM
|9,12
|2.414.015.545
|% 2,01
|
|TSKB
|1,58
|358.919.520
|% -3,07
|
|YKBNK
|3,55
|770.932.918
|% -1,66
|
|THYAO
|22,54
|4.708.752.158
|% 2,45
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8898
|13,8914
|% 0,76
|
|Euro
|15,6842
|15,7083
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,3429
|18,4349
|% 0,92
|
|Frank
|15,0041
|15,0944
|% 0,91
|
|Riyal
|3,6971
|3,7156
|% 0,89
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|8,82
|
|Altın Gr.
|795
|795
|8,00
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|63,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|58,67
|
|Yarım
|2.536
|2.603
|28,38
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|14,19
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,09
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|1,05
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:01VBTYZ
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 633 adet işlem
-
16:58VBTYZ
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 825, 485 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SASA, ISCTR
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, THYAO, BIMAS
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 41 kaybederek (% -0.58 ) 1, 794