***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de Para Piyasası Fonları ile ilgili yapılan değişiklik sonucu varlık tablosu maddesi (2.4) ve karşılaştırma ölçütü (2.5) maddesi tadil metni.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991632BIST