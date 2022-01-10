***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.01.2022 14:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de Para Piyasası Fonları ile ilgili yapılan değişiklik sonucu varlık tablosu maddesi (2.4) ve karşılaştırma ölçütü (2.5) maddesi tadil metni.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991632
BIST
14:072.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 29,77
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:0713,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:0715,6605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0648
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:07796,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,50
|Açılış
|: 796,81
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:07
|INTEM
|118,80
|24.066.957
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.932.478
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.986.190
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.513.208
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,19
|188.354.297
|% -8,32
|
|LIDFA
|4,39
|52.053.678
|% -7,77
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,65
|19.305.831
|% -4,04
|
|IHAAS
|10,08
|2.472.980
|% -4,00
|
|THYAO
|26,84
|2.766.434.692
|% 7,62
|
|GARAN
|11,84
|1.617.468.184
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,77
|1.422.162.201
|% 1,47
|
|SISE
|15,08
|1.160.609.706
|% 1,48
|
|EREGL
|30,86
|1.123.403.404
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,75
|1.026.769.176
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,41
|548.132.300
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.617.468.184
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,77
|1.422.162.201
|% 1,47
|
|THYAO
|26,84
|2.766.434.692
|% 7,62
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7925
|13,8096
|% 0,02
|
|Euro
|15,6368
|15,6605
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,6517
|18,7453
|% -0,33
|
|Frank
|14,8819
|14,9716
|% -0,62
|
|Riyal
|3,6597
|3,6781
|% -0,19
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|3,55
|
|Altın Gr.
|797
|798
|0,21
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,72
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,90
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-0,12
|