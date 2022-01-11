***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2022 13:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-performans ücreti maddesi (6.7) ve yönetim ücreti değişikliği (7.1.1)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992717
BIST
15:142.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,36
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:1413,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0084
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:1415,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0283
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
15:14803,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,42
|Açılış
|: 803,78
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ORCAY
|36,30
|17.040.682
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.943.679
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|KRDMA
|10,44
|121.124.579
|% 9,89
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,02
|59.214.658
|% -6,08
|
|RALYH
|10,74
|44.654.819
|% -5,54
|
|SRVGY
|89,40
|9.479.397
|% -5,20
|
|ERBOS
|129,10
|223.962.532
|% -5,07
|
|KRDMD
|12,51
|4.323.074.273
|% 8,31
|
|THYAO
|27,30
|3.630.577.328
|% 2,25
|
|EREGL
|30,98
|2.443.656.271
|% 1,57
|
|GARAN
|11,84
|1.337.830.065
|% 0,85
|
|SISE
|14,88
|1.032.388.812
|% -0,13
|
|KRDMD
|12,51
|4.323.074.273
|% 8,31
|
|YKBNK
|3,75
|894.572.770
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|525.793.092
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,12
|506.026.299
|% 0,97
|
|THYAO
|27,30
|3.630.577.328
|% 2,25
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8270
|13,8385
|% 0,13
|
|Euro
|15,6610
|15,7050
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7347
|18,8286
|% 0,13
|
|Frank
|14,8636
|14,9531
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6731
|3,6915
|% 0,07
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,87
|
|Altın Gr.
|803
|803
|2,62
|
|Cumhuriyet
|5.340
|5.421
|30,00
|
|Tam
|5.312
|5.447
|27,68
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|13,39
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,05
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|1,22
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27KONKA
Yüzde 5.18 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 208, 941 adet işlem
-
15:26KRDMA
Yüzde 9.89 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 938, 727 adet işlem
-
15:25MMCAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 775 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 2, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 26, 266.00 milyon TL de
-
15:24TEKTU
Yüzde 4.93 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 094, 193 adet işlem