***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2022 13:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma paylarının satış esasları hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992719
BIST
14:342.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -9,33
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
14:3413,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0178
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
14:3415,7043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0457
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
14:34803,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,43
|Açılış
|: 803,62
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ORCAY
|36,30
|16.549.870
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.792.253
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,00
|56.682.629
|% -6,15
|
|ERBOS
|129,30
|217.488.672
|% -4,93
|
|SRVGY
|89,80
|8.175.938
|% -4,77
|
|TSPOR
|6,75
|168.117.605
|% -3,85
|
|KRDMD
|12,45
|4.193.590.621
|% 7,79
|
|THYAO
|27,22
|3.281.230.277
|% 1,95
|
|EREGL
|30,80
|2.329.274.106
|% 0,98
|
|GARAN
|11,75
|1.100.346.560
|% 0,09
|
|SISE
|14,81
|968.755.106
|% -0,60
|
|KRDMD
|12,45
|4.193.590.621
|% 7,79
|
|YKBNK
|3,70
|742.836.514
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|402.192.406
|% -1,65
|
|DOHOL
|3,13
|478.125.133
|% 1,29
|
|THYAO
|27,22
|3.281.230.277
|% 1,95
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8256
|13,8386
|% 0,13
|
|Euro
|15,6860
|15,7043
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7545
|18,8485
|% 0,23
|
|Frank
|14,8785
|14,9681
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6762
|3,6947
|% 0,15
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,82
|
|Altın Gr.
|803
|804
|3,24
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|27,00
|
|Tam
|5.313
|5.447
|27,95
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|13,52
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,03
|0,04
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,21
|
Seans Raporu
14:34
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14:49
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