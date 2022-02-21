***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahnamenin 2.3, 2.4, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4 ve 5.5 maddeleri değişitirilip izahnameden 2.10, 3.5, 3.6 ve 9.10. maddeler çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003160BIST