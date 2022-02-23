***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.02.2022 14:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni - 2.4. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003713
BIST
17:282.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,63
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.019
17:2813,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0621
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
17:2815,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1046
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
17:28847,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,43
|Açılış
|: 847,07
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
847,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler17:26
|HUNER
|2,42
|9.554.288
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.251.242
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.319.548
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|5.329.886
|% 9,93
|
|SANEL
|7,99
|4.135.025
|% 9,90
|
|KLGYO
|1,03
|35.023.772
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|631.826
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.593.804
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|863.859
|% -9,35
|
|SANFM
|29,26
|27.733.881
|% -7,46
|
|EREGL
|30,46
|3.960.224.640
|% 7,25
|
|KRDMD
|11,78
|3.734.641.992
|% 1,90
|
|THYAO
|28,30
|2.716.105.937
|% -2,01
|
|SISE
|12,90
|874.177.661
|% -0,54
|
|PETKM
|8,12
|747.877.395
|% 0,12
|
|KRDMD
|11,78
|3.734.641.992
|% 1,90
|
|ODAS
|1,40
|322.927.562
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,93
|521.598.465
|% -1,50
|
|EREGL
|30,46
|3.960.224.640
|% 7,25
|
|KARSN
|4,11
|463.578.832
|% -0,72
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8547
|13,8683
|% 0,48
|
|Euro
|15,7240
|15,7444
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,7851
|18,8793
|% 0,49
|
|Frank
|15,0465
|15,1371
|% 0,87
|
|Riyal
|3,6849
|3,7034
|% 0,45
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-0,46
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,06
|
|Cumhuriyet
|5.626
|5.711
|-24,00
|
|Tam
|5.604
|5.744
|-24,51
|
|Yarım
|2.709
|2.778
|-11,86
|
|Çeyrek
|1.359
|1.389
|-5,93
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,07
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|0,15
|