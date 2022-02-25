***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.02.2022 15:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahnamenin 7.1.3. maddesine yeni aracı kurum eklenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004498
BIST
15:471.940
En Yüksek
|Değişim
|: 4,80%
|| 88,88
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.953
En Düşük
1.866
15:4713,7996
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,2234
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
15:4715,5761
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -0,2694
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4538
15:47849,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -5,34
|Açılış
|: 849,97
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
847,17
BIST En Aktif Hisseler15:45
|PENTA
|297,00
|15.998.796
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|27.632.039
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KLGYO
|0,87
|152.041.779
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,61
|706.474.214
|% -3,49
|
|ULUUN
|6,29
|42.366.555
|% -2,63
|
|ANHYT
|13,89
|6.109.550
|% -1,91
|
|THYAO
|27,02
|5.283.191.855
|% 6,88
|
|EREGL
|30,52
|2.096.543.170
|% 4,95
|
|KRDMD
|11,23
|1.167.733.089
|% 6,45
|
|GARAN
|11,38
|1.166.795.302
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|866.252.130
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|866.252.130
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,05
|479.680.332
|% 3,02
|
|THYAO
|27,02
|5.283.191.855
|% 6,88
|
|KLGYO
|0,87
|152.041.779
|% -5,43
|
|HUNER
|2,78
|376.106.238
|% 4,51
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7984
|13,8232
|% -1,42
|
|Euro
|15,5062
|15,5719
|% -1,73
|
|Sterlin
|18,5354
|18,6283
|% -0,95
|
|Frank
|14,9265
|15,0164
|% -1,08
|
|Riyal
|3,6915
|3,7100
|% -0,89
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|6,03
|
|Altın Gr.
|852
|852
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|5.685
|5.767
|-403,00
|
|Tam
|5.653
|5.800
|-405,96
|
|Yarım
|2.732
|2.806
|-196,38
|
|Çeyrek
|1.370
|1.403
|-98,18
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,00
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|0,49
|