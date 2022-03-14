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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

14.03.2022 15:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

izahname değişikliği- 6.7 madde (aktif pazarlama sözleşmesi yapılan kurum hk)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010331


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 53.315.299 % 10,00  
RAYSG 11,78 1.058.057 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.175.442 % 9,98  
AYEN 9,08 12.385.120 % 9,93  
TSPOR 5,21 153.345.700 % 9,92  
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15:45 Alış Satış %  
Dolar 14,7711 14,7771 % 0,08  
Euro 16,1888 16,2101 % 0,45  
Sterlin 19,2593 19,3559 % 0,36  
Frank 15,7381 15,8329 % 0,05  
Riyal 3,9264 3,9461 % 0,06  
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15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 -16,77  
Altın Gr. 932 932 -9,46  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -1,00  
Tam 6.139 6.294 -35,68  
Yarım 2.967 3.045 -17,26  
Çeyrek 1.488 1.522 -8,63  
Gümüş.Ons 25,38 25,41 -0,43  
Gümüş Gr. 12,02 12,04 -0,23  
B. Petrol 109 109 -3,84  
Seans Raporu 15:45
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