***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.03.2022 15:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname değişikliği- 6.7 madde (aktif pazarlama sözleşmesi yapılan kurum hk)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010331
BIST
15:452.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 33,78
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
15:4514,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0118
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
15:4516,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0722
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
15:45933,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -7,96
|Açılış
|: 933,22
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler15:45
|BOBET
|4,51
|53.315.299
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.058.057
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.175.442
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.385.120
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|153.345.700
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|138.672.341
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|169.405.383
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,50
|19.343.148
|% -8,69
|
|KERVN
|0,59
|1.132.749
|% -6,35
|
|THYAO
|26,68
|2.363.466.266
|% 0,98
|
|GARAN
|11,83
|1.158.663.037
|% 0,51
|
|FROTO
|266,90
|1.119.960.243
|% 9,43
|
|KRDMD
|14,99
|1.062.638.353
|% 0,33
|
|EREGL
|34,32
|1.032.323.641
|% 1,00
|
|DOHOL
|3,28
|615.201.453
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,74
|619.974.724
|% 1,36
|
|ODAS
|1,55
|211.524.592
|% 1,97
|
|ADESE
|0,72
|83.889.474
|% 5,88
|
|PETKM
|8,38
|977.358.469
|% 2,95
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7711
|14,7771
|% 0,08
|
|Euro
|16,1888
|16,2101
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2593
|19,3559
|% 0,36
|
|Frank
|15,7381
|15,8329
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9264
|3,9461
|% 0,06
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-16,77
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,46
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-1,00
|
|Tam
|6.139
|6.294
|-35,68
|
|Yarım
|2.967
|3.045
|-17,26
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,84
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866