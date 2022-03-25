***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.03.2022 15:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 7.1.3. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013018
BIST
17:202.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,86
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
17:2014,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0261
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2016,3748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0464
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:20931,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,23
|Açılış
|: 931,44
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ACSEL
|29,04
|31.410.432
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.268.490
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|CEMTS
|21,14
|108.591.065
|% 9,93
|
|PRZMA
|3,50
|1.182.135
|% -7,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,87
|22.549.907
|% -5,11
|
|ISSEN
|15,34
|17.519.634
|% -4,01
|
|KONKA
|13,22
|130.542.940
|% -3,99
|
|KRDMD
|15,33
|1.506.613.914
|% -0,26
|
|SASA
|60,05
|1.264.372.844
|% 2,56
|
|THYAO
|28,26
|1.209.248.348
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.109.939.835
|% 8,89
|
|GARAN
|12,09
|1.003.311.656
|% 0,33
|
|KARSN
|4,90
|1.109.939.835
|% 8,89
|
|DOHOL
|3,24
|379.810.400
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,94
|418.577.995
|% 0,25
|
|ODAS
|1,63
|161.031.131
|% 1,24
|
|KRDMD
|15,33
|1.506.613.914
|% -0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8452
|14,8554
|% 0,21
|
|Euro
|16,3556
|16,3712
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5226
|19,6205
|% 0,22
|
|Frank
|15,9202
|16,0161
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9468
|3,9666
|% 0,24
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,77
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.144
|6.297
|-10,41
|
|Yarım
|2.970
|3.046
|-5,04
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,91
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.14 ) 2, 423
-
17:33AKFGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 402, 536 adet işlem
-
17:32AYEN
Yüzde 7.60 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 961 adet işlem
-
17:30ELITE
Yüzde 4.80 oranında artışla 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 726 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 18, 514.00 milyon TL de