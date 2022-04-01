***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2022 15:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - izahnamenin 6.5.maddesi değişikliği (alım satıma aracılık eden kuruluşlara Yapı Kredi Portföy eklenmiştir)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014993
BIST
15:182.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,91
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:1814,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7031
En Düşük
14,6377
15:1816,2409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0091
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:18912,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,93
|Açılış
|: 912,80
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ULUSE
|124,60
|4.103.203
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.884.069
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,85
|161.528.793
|% 8,09
|
|YKSLN
|7,79
|119.900.041
|% 7,89
|
|KONKA
|14,03
|82.536.966
|% 6,85
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,90
|70.748.493
|% -7,98
|
|AKFGY
|3,13
|24.293.504
|% -5,72
|
|ITTFH
|1,37
|49.295.411
|% -5,52
|
|AYCES
|68,95
|2.713.839
|% -4,30
|
|GARAN
|12,53
|4.472.715.331
|% 2,70
|
|THYAO
|32,76
|2.488.351.377
|% 1,55
|
|PETKM
|9,39
|2.016.712.889
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,10
|1.769.009.798
|% 6,39
|
|KRDMD
|15,44
|1.671.638.913
|% 0,92
|
|GARAN
|12,53
|4.472.715.331
|% 2,70
|
|PETKM
|9,39
|2.016.712.889
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,33
|1.439.758.300
|% 0,96
|
|ODAS
|1,76
|324.726.357
|% 4,14
|
|YKBNK
|4,13
|770.623.402
|% 1,23
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6958
|14,7031
|% 0,21
|
|Euro
|16,2302
|16,2409
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,2413
|19,3378
|% 0,10
|
|Frank
|15,8297
|15,9250
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9052
|3,9248
|% 0,18
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-10,42
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.033
|6.124
|-35,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-24,19
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-11,70
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,62
|