***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2022 15:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - izahnamenin 6.5.maddesi değişikliği (alım satıma aracılık eden kuruluşlara Yapı Kredi Portföy eklenmiştir)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015002
BIST
14:592.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,87
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
14:5914,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:5916,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:59911,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,28
|Açılış
|: 911,45
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ULUSE
|124,60
|4.090.867
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.766.633
|% 9,91
|
|ASUZU
|81,50
|152.531.064
|% 8,96
|
|YKSLN
|7,81
|116.741.207
|% 8,17
|
|KONKA
|14,08
|80.181.194
|% 7,24
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|ITTFH
|1,36
|47.609.874
|% -6,21
|
|PENTA
|351,70
|66.216.383
|% -6,16
|
|AYCES
|68,20
|2.686.744
|% -5,34
|
|AKFGY
|3,15
|23.756.370
|% -5,12
|
|GARAN
|12,48
|4.280.276.223
|% 2,30
|
|THYAO
|32,74
|2.446.804.543
|% 1,49
|
|PETKM
|9,39
|1.978.575.720
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,50
|1.726.340.539
|% 6,58
|
|KRDMD
|15,41
|1.627.400.817
|% 0,72
|
|GARAN
|12,48
|4.280.276.223
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|1.978.575.720
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,35
|1.320.614.805
|% 1,24
|
|KARSN
|5,85
|1.012.523.845
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,15
|693.268.910
|% 1,72
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6917
|14,6960
|% 0,17
|
|Euro
|16,2431
|16,2508
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2433
|19,3398
|% 0,11
|
|Frank
|15,8346
|15,9300
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9052
|3,9247
|% 0,18
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,60
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.119
|-40,00
|
|Tam
|5.999
|6.149
|-37,98
|
|Yarım
|2.900
|2.974
|-18,37
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,33
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12AGHOL
Yüzde 4.53 oranında artışla 38.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 369 adet işlem
-
15:11POLTK
Yüzde 5.95 oranında artışla 607.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 900 adet işlem
-
15:10ISFIN
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 108, 011 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 36 artarak (% 1.06 ) 2, 504
-
15:08XU100
Endeks 2, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 27, 158.00 milyon TL de