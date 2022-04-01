***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2022 15:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - izahnamenin 6.5.maddesi değişikliği (alım satıma aracılık eden kuruluşlara Yapı Kredi Portföy eklenmiştir)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015003
BIST
14:582.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 20,40
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
14:5814,6973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0257
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:5816,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:58911,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,40
|Açılış
|: 911,33
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ULUSE
|124,60
|4.090.867
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.766.633
|% 9,91
|
|ASUZU
|81,50
|152.531.064
|% 8,96
|
|YKSLN
|7,81
|116.741.207
|% 8,17
|
|KONKA
|14,08
|80.181.194
|% 7,24
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|ITTFH
|1,36
|47.609.874
|% -6,21
|
|PENTA
|351,70
|66.216.383
|% -6,16
|
|AYCES
|68,20
|2.686.744
|% -5,34
|
|AKFGY
|3,15
|23.756.370
|% -5,12
|
|GARAN
|12,48
|4.280.276.223
|% 2,30
|
|THYAO
|32,74
|2.446.804.543
|% 1,49
|
|PETKM
|9,39
|1.978.575.720
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,50
|1.726.340.539
|% 6,58
|
|KRDMD
|15,41
|1.627.400.817
|% 0,72
|
|GARAN
|12,48
|4.280.276.223
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|1.978.575.720
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,35
|1.320.614.805
|% 1,24
|
|KARSN
|5,85
|1.012.523.845
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,15
|693.268.910
|% 1,72
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6918
|14,6973
|% 0,18
|
|Euro
|16,2424
|16,2519
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,2417
|19,3382
|% 0,10
|
|Frank
|15,8360
|15,9314
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% 0,19
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,19
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
|
|Tam
|5.990
|6.140
|-46,94
|
|Yarım
|2.895
|2.970
|-22,70
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,90
|