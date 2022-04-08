***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 09:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017650
BIST
10:012.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 20,50
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.366
En Düşük
2.361
10:0114,7487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0117
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7691
En Düşük
14,7221
10:0116,0298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0187
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,0631
En Düşük
15,9947
10:01915,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 915,46
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler10:01
|DOAS
|71,10
|1.493.604
|% 8,69
|
|GZNMI
|39,90
|1.085.160
|% 6,12
|
|IHAAS
|13,29
|147.772
|% 5,98
|
|KONKA
|17,31
|3.150.437
|% 4,34
|
|LUKSK
|70,00
|793.870
|% 4,32
|
|MARTI
|2,03
|253.797
|% -9,78
|
|OTTO
|33,00
|17.226
|% -1,49
|
|CUSAN
|10,10
|43.723
|% -0,79
|
|SAMAT
|7,23
|6.454.062
|% -0,69
|
|DESA
|13,70
|6.384
|% -0,65
|
|SISE
|16,79
|1.826.776.534
|% 0,66
|
|SASA
|62,30
|1.010.418.162
|% 0,00
|
|SAHOL
|17,35
|461.614.316
|% 0,00
|
|OYAKC
|10,79
|279.389.183
|% 0,00
|
|PGSUS
|109,20
|170.744.002
|% 0,65
|
|SISE
|16,79
|1.826.776.534
|% 0,66
|
|PEKGY
|1,04
|45.989.965
|% 0,00
|
|OYAKC
|10,79
|279.389.183
|% 0,00
|
|SAHOL
|17,35
|461.614.316
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,18
|45.408.490
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7447
|14,7487
|% 0,08
|
|Euro
|15,9964
|16,0298
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1801
|19,2763
|% -0,12
|
|Frank
|15,7153
|15,8100
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9200
|3,9397
|% 0,11
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,13
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,77
|