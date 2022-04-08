***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 09:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017652
BIST
12:232.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,94
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:2314,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0175
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:2316,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:23916,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,01
|Açılış
|: 916,96
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:22
|MZHLD
|34,12
|3.321.959
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.705.428
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.073.125
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.931.527
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.906.353
|% -9,78
|
|DERIM
|4,78
|7.404.633
|% -4,40
|
|PSDTC
|29,30
|11.999.851
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|11.999.851
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|11.999.851
|% -4,00
|
|GARAN
|13,16
|3.196.545.723
|% 4,36
|
|THYAO
|35,58
|1.176.821.090
|% -0,11
|
|ASELS
|26,54
|1.029.299.063
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,35
|949.951.085
|% 3,86
|
|PETKM
|9,86
|861.298.752
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,64
|856.451.782
|% 3,13
|
|GARAN
|13,16
|3.196.545.723
|% 4,36
|
|ODAS
|2,20
|420.007.522
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,54
|821.845.625
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,35
|949.951.085
|% 3,86
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7492
|14,7537
|% 0,11
|
|Euro
|16,0294
|16,0483
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,1779
|19,2741
|% -0,13
|
|Frank
|15,7090
|15,8037
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9207
|3,9404
|% 0,12
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,43
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|-0,25
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|-0,12
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,77
|