***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 09:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017657
BIST
12:242.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 33,04
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:2414,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0175
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:2416,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:24916,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,01
|Açılış
|: 916,96
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MZHLD
|34,12
|3.321.959
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.691.638
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.073.125
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.865.348
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.871.145
|% -9,78
|
|DERIM
|4,79
|7.366.086
|% -4,20
|
|PSDTC
|29,38
|11.942.397
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|11.942.397
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|11.942.397
|% -3,74
|
|GARAN
|13,15
|3.190.822.236
|% 4,28
|
|THYAO
|35,56
|1.162.656.427
|% -0,17
|
|ASELS
|26,52
|1.024.674.112
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,34
|947.010.948
|% 3,73
|
|PETKM
|9,87
|860.912.452
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,64
|855.619.004
|% 3,13
|
|GARAN
|13,15
|3.190.822.236
|% 4,28
|
|ODAS
|2,19
|415.099.617
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,54
|821.607.570
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,34
|947.010.948
|% 3,73
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7500
|14,7545
|% 0,12
|
|Euro
|16,0334
|16,0538
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,1773
|19,2734
|% -0,13
|
|Frank
|15,7112
|15,8058
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9210
|3,9407
|% 0,13
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-0,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,42
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,25
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,09
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,55
|