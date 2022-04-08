***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017668
BIST
12:072.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,53
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:0714,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0140
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:0716,0523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:07916,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,31
|Açılış
|: 916,27
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:05
|MZHLD
|34,12
|3.253.719
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.649.565
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.837.532
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.690.345
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.404.123
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,20
|10.949.253
|% -4,33
|
|PSDTC
|29,20
|10.949.253
|% -4,33
|
|PSDTC
|29,20
|10.949.253
|% -4,33
|
|PSDTC
|29,20
|10.949.253
|% -4,33
|
|GARAN
|13,14
|3.147.639.768
|% 4,20
|
|THYAO
|35,54
|1.122.418.106
|% -0,22
|
|ASELS
|26,60
|1.003.681.108
|% 1,92
|
|AKBNK
|8,35
|931.867.590
|% 3,86
|
|PETKM
|9,87
|849.943.823
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,63
|795.754.243
|% 2,73
|
|GARAN
|13,14
|3.147.639.768
|% 4,20
|
|ODAS
|2,18
|398.959.192
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|802.902.893
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,35
|931.867.590
|% 3,86
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7494
|14,7511
|% 0,10
|
|Euro
|16,0377
|16,0528
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,1791
|19,2752
|% -0,12
|
|Frank
|15,7116
|15,8062
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9215
|3,9412
|% 0,14
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,06
|
|Altın Gr.
|915
|916
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 54 artarak (% 1.45 ) 2, 135
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, VKGYO, IHAAS, EPLAS, MZHLD
-
12:18
EPLAS, VKGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 169 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 68 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
12:18NATEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 61.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 358, 041 adet işlem