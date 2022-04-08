***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017675
BIST
12:092.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,53
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:0914,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0155
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:0916,0536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:09916,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,40
|Açılış
|: 916,36
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:09
|MZHLD
|34,12
|3.280.844
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.652.985
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.845.035
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.731.659
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.422.186
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,14
|11.416.116
|% -4,52
|
|PSDTC
|29,14
|11.416.116
|% -4,52
|
|PSDTC
|29,14
|11.416.116
|% -4,52
|
|PSDTC
|29,14
|11.416.116
|% -4,52
|
|GARAN
|13,15
|3.152.886.507
|% 4,28
|
|THYAO
|35,54
|1.128.116.482
|% -0,22
|
|ASELS
|26,58
|1.006.393.955
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,35
|932.336.869
|% 3,86
|
|PETKM
|9,87
|851.233.639
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,63
|796.362.018
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|3.152.886.507
|% 4,28
|
|ODAS
|2,19
|412.075.687
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,54
|803.242.987
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,35
|932.336.869
|% 3,86
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7498
|14,7525
|% 0,11
|
|Euro
|16,0410
|16,0536
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,1803
|19,2765
|% -0,11
|
|Frank
|15,7121
|15,8068
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9211
|3,9408
|% 0,13
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,20
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.191
|-1,83
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,89
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,61
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24IHLAS
Yüzde 5.08 oranında artışla 0.62 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 368, 585 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 2, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 19, 762.00 milyon TL de
-
12:23PAGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 634 adet işlem
-
12:21DAGHL
Yüzde 5.39 oranında artışla 14.48 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 438 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 54 artarak (% 1.45 ) 2, 135