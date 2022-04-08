***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017679
BIST
12:062.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,63
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:0614,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0169
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:0616,0534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:06916,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,39
|Açılış
|: 916,02
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:06
|MZHLD
|34,12
|3.280.230
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.652.985
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.837.532
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.694.296
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.412.408
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,22
|11.059.954
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|11.059.954
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|11.059.954
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|11.059.954
|% -4,26
|
|GARAN
|13,14
|3.149.949.876
|% 4,20
|
|THYAO
|35,56
|1.125.061.283
|% -0,17
|
|ASELS
|26,58
|1.004.321.834
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,34
|932.186.067
|% 3,73
|
|PETKM
|9,87
|850.410.316
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,64
|795.812.771
|% 3,13
|
|GARAN
|13,14
|3.149.949.876
|% 4,20
|
|ODAS
|2,19
|411.981.694
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,53
|802.947.375
|% 3,19
|
|AKBNK
|8,34
|932.186.067
|% 3,73
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7487
|14,7539
|% 0,11
|
|Euro
|16,0419
|16,0534
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,1769
|19,2731
|% -0,13
|
|Frank
|15,7106
|15,8053
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9212
|3,9408
|% 0,13
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,11
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-3,84
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,86
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,48
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21DAGHL
Yüzde 5.39 oranında artışla 14.48 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 438 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 54 artarak (% 1.45 ) 2, 135
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, VKGYO, IHAAS, EPLAS, MZHLD
-
12:18
EPLAS, VKGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 169 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 68 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem