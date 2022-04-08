***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017700
BIST
12:052.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,59
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:0514,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0141
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:0516,0528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0043
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:05916,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,07
|Açılış
|: 916,02
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:03
|MZHLD
|34,12
|3.250.818
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.649.565
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.780.767
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.827.648
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.388.561
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,22
|10.593.529
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.593.529
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.593.529
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.593.529
|% -4,26
|
|GARAN
|13,15
|3.102.786.075
|% 4,28
|
|THYAO
|35,52
|1.111.751.624
|% -0,28
|
|ASELS
|26,58
|999.144.875
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,35
|917.710.749
|% 3,86
|
|PETKM
|9,87
|844.003.539
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,63
|795.208.452
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|3.102.786.075
|% 4,28
|
|YKBNK
|4,54
|793.313.474
|% 3,42
|
|ODAS
|2,19
|378.415.117
|% 3,79
|
|AKBNK
|8,35
|917.710.749
|% 3,86
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7499
|14,7526
|% 0,11
|
|Euro
|16,0391
|16,0511
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,1839
|19,2801
|% -0,10
|
|Frank
|15,7095
|15,8041
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9210
|3,9407
|% 0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,01
|
|Altın Gr.
|916
|916
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,58
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 54 artarak (% 1.45 ) 2, 135
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, VKGYO, IHAAS, EPLAS, MZHLD
-
12:18
EPLAS, VKGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:18
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 169 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 68 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
12:18NATEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 61.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 358, 041 adet işlem