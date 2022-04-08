***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017713
BIST
12:262.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,92
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:2614,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0176
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:2616,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:26916,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,54
|Açılış
|: 916,50
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:26
|MZHLD
|34,12
|3.321.959
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.705.428
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.073.125
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.931.527
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.906.353
|% -9,78
|
|DERIM
|4,78
|7.404.633
|% -4,40
|
|PSDTC
|29,30
|11.999.851
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|11.999.851
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|11.999.851
|% -4,00
|
|GARAN
|13,16
|3.196.545.723
|% 4,36
|
|THYAO
|35,58
|1.176.821.090
|% -0,11
|
|ASELS
|26,54
|1.029.299.063
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,35
|949.951.085
|% 3,86
|
|PETKM
|9,86
|861.298.752
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,64
|856.451.782
|% 3,13
|
|GARAN
|13,16
|3.196.545.723
|% 4,36
|
|ODAS
|2,20
|420.007.522
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,54
|821.845.625
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,35
|949.951.085
|% 3,86
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7500
|14,7546
|% 0,12
|
|Euro
|16,0194
|16,0584
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,1773
|19,2734
|% -0,13
|
|Frank
|15,7112
|15,8058
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9210
|3,9407
|% 0,13
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,37
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.191
|-1,83
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,89
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,67
|