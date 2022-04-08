***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017731
BIST
12:132.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,79
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:1314,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:1316,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:13916,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,32
|Açılış
|: 916,28
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:13
|MZHLD
|34,12
|3.304.830
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.654.226
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.847.349
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.751.151
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.842.916
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,28
|11.497.348
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|11.497.348
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|11.497.348
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|11.497.348
|% -4,06
|
|GARAN
|13,14
|3.160.018.761
|% 4,20
|
|THYAO
|35,54
|1.130.296.891
|% -0,22
|
|ASELS
|26,58
|1.007.263.773
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,34
|935.913.977
|% 3,73
|
|PETKM
|9,87
|852.194.911
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,62
|807.349.535
|% 2,34
|
|GARAN
|13,14
|3.160.018.761
|% 4,20
|
|ODAS
|2,19
|412.293.656
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,54
|803.371.818
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,34
|935.913.977
|% 3,73
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7495
|14,7529
|% 0,11
|
|Euro
|16,0463
|16,0551
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,1779
|19,2741
|% -0,13
|
|Frank
|15,7113
|15,8060
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9209
|3,9406
|% 0,13
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,11
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-3,84
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,86
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,48
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 97 artarak (% 1.42 ) 2, 640
-
12:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GARAN, ODAS
-
12:28XU100
Endeks 2, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 19, 974.00 milyon TL de
-
12:27AFYON
Yüzde 4.46 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 256, 933 adet işlem
-
12:26TIRE
Yüzde 8.93 oranında artışla 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 714, 531 adet işlem