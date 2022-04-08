***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017745
BIST
12:272.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,50
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:2714,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0187
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:2716,0568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:27916,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,16
|Açılış
|: 916,46
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:27
|MZHLD
|34,12
|3.325.712
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.705.731
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.138.346
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|17.583.258
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.064.746
|% -9,78
|
|DERIM
|4,80
|7.692.932
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,38
|12.161.303
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|12.161.303
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|12.161.303
|% -3,74
|
|GARAN
|13,17
|3.211.764.622
|% 4,44
|
|THYAO
|35,58
|1.197.301.971
|% -0,11
|
|ASELS
|26,56
|1.033.609.591
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,35
|960.142.289
|% 3,86
|
|PETKM
|9,86
|862.848.493
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,64
|858.252.350
|% 3,13
|
|GARAN
|13,17
|3.211.764.622
|% 4,44
|
|ODAS
|2,20
|422.674.162
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,54
|823.130.729
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,35
|960.142.289
|% 3,86
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7496
|14,7557
|% 0,13
|
|Euro
|16,0230
|16,0568
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,1867
|19,2829
|% -0,08
|
|Frank
|15,7127
|15,8074
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% 0,16
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-0,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,42
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,25
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,09
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,55
|