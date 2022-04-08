***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017747
BIST
12:272.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,50
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:2714,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:2716,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:27916,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,16
|Açılış
|: 916,46
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:27
|MZHLD
|34,12
|3.325.712
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.705.593
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.094.509
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|17.267.165
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.985.944
|% -9,78
|
|DERIM
|4,79
|7.514.930
|% -4,20
|
|PSDTC
|29,40
|12.143.819
|% -3,67
|
|PSDTC
|29,40
|12.143.819
|% -3,67
|
|PSDTC
|29,40
|12.143.819
|% -3,67
|
|GARAN
|13,16
|3.210.233.768
|% 4,36
|
|THYAO
|35,56
|1.189.014.416
|% -0,17
|
|ASELS
|26,58
|1.032.242.223
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,35
|955.305.812
|% 3,86
|
|PETKM
|9,86
|861.942.022
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,64
|856.701.573
|% 3,13
|
|GARAN
|13,16
|3.210.233.768
|% 4,36
|
|ODAS
|2,20
|422.306.832
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,53
|822.899.313
|% 3,19
|
|AKBNK
|8,35
|955.305.812
|% 3,86
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7483
|14,7551
|% 0,12
|
|Euro
|16,0368
|16,0589
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,1867
|19,2829
|% -0,08
|
|Frank
|15,7127
|15,8074
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% 0,16
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,43
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|-0,25
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|-0,12
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,77
|