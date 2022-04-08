***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017749
BIST
10:502.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,97
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.376
En Düşük
2.361
10:5014,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0125
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7691
En Düşük
14,7221
10:5016,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,0631
En Düşük
15,9947
10:50915,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,01
|Açılış
|: 915,99
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MZHLD
|34,12
|2.339.849
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|EPLAS
|19,44
|18.345.862
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|50.797.540
|% 9,90
|
|PAGYO
|12,98
|9.065.560
|% 8,35
|
|MARTI
|2,03
|2.157.659
|% -9,78
|
|ARMDA
|95,15
|3.118.295
|% -3,40
|
|PSDTC
|29,58
|6.011.714
|% -3,08
|
|PSDTC
|29,58
|6.011.714
|% -3,08
|
|PSDTC
|29,58
|6.011.714
|% -3,08
|
|GARAN
|13,02
|1.774.270.195
|% 3,25
|
|ASELS
|26,60
|779.797.641
|% 1,92
|
|THYAO
|35,58
|776.757.848
|% -0,11
|
|YKBNK
|4,51
|606.215.767
|% 2,73
|
|PETKM
|9,82
|537.372.873
|% -2,09
|
|EKGYO
|2,58
|356.583.858
|% 0,78
|
|GARAN
|13,02
|1.774.270.195
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,51
|606.215.767
|% 2,73
|
|ADESE
|0,87
|60.727.469
|% 6,10
|
|AKBNK
|8,28
|516.270.460
|% 2,99
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7463
|14,7499
|% 0,09
|
|Euro
|16,0285
|16,0389
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1645
|19,2606
|% -0,20
|
|Frank
|15,7172
|15,8119
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9207
|3,9403
|% 0,12
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,65
|
|Altın Gr.
|915
|915
|0,36
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,16
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 48 artarak (% 1.21 ) 2, 130
-
11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, VKGYO, MZHLD, EPLAS
-
11:03
IHAAS, CASA, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:03
DOAS, MARTI, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:03
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 179 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 62 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem