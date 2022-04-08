***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017751
BIST
12:022.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 32,10
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:0214,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0186
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:0216,0477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0671
En Düşük
15,9947
12:02916,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,35
|Açılış
|: 916,30
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:02
|MZHLD
|34,12
|3.248.430
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.581.745
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.780.767
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.827.204
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.373.342
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,22
|10.549.201
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.549.201
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.549.201
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|10.549.201
|% -4,26
|
|GARAN
|13,16
|3.091.459.867
|% 4,36
|
|THYAO
|35,52
|1.107.632.200
|% -0,28
|
|ASELS
|26,58
|996.784.919
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,36
|914.221.298
|% 3,98
|
|PETKM
|9,88
|835.046.528
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,63
|795.076.312
|% 2,73
|
|GARAN
|13,16
|3.091.459.867
|% 4,36
|
|YKBNK
|4,53
|793.116.527
|% 3,19
|
|ODAS
|2,19
|370.666.307
|% 3,79
|
|AKBNK
|8,36
|914.221.298
|% 3,98
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7492
|14,7556
|% 0,13
|
|Euro
|16,0371
|16,0477
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,1783
|19,2744
|% -0,13
|
|Frank
|15,7091
|15,8037
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9209
|3,9406
|% 0,13
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,06
|
|Altın Gr.
|915
|916
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|