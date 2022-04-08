***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2022 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - kurucu yöneticisi değişikliği (1.3. madde)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017746
BIST
13:452.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 35,53
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
13:4514,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
13:4516,0703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0218
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
13:45917,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,33
|Açılış
|: 917,28
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler13:44
|IHAAS
|13,79
|17.809.184
|% 9,97
|
|PAGYO
|13,17
|18.226.308
|% 9,93
|
|FORMT
|1,57
|32.697.542
|% 9,79
|
|AYES
|21,88
|966.905
|% 8,96
|
|HLGYO
|2,12
|112.008.977
|% 8,16
|
|SNKRN
|26,60
|256.761
|% -4,66
|
|PSDTC
|29,44
|13.585.382
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|13.585.382
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|13.585.382
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|13.585.382
|% -3,54
|
|ODAS
|2,18
|553.930.819
|% 3,32
|
|ESEN
|35,18
|263.851.729
|% 1,74
|
|KONKA
|17,30
|208.948.306
|% 4,28
|
|LIDER
|19,07
|197.082.514
|% -0,26
|
|KLKIM
|21,68
|176.375.248
|% 5,76
|
|ODAS
|2,18
|553.930.819
|% 3,32
|
|HLGYO
|2,12
|112.008.977
|% 8,16
|
|IHLGM
|0,78
|20.806.599
|% 0,00
|
|FORMT
|1,57
|32.697.542
|% 9,79
|
|DGNMO
|2,25
|33.859.134
|% -0,44
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7477
|14,7548
|% 0,12
|
|Euro
|16,0484
|16,0832
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,1827
|19,2789
|% -0,10
|
|Frank
|15,7088
|15,8035
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9209
|3,9405
|% 0,13
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,33
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,09
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,27
|