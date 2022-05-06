***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesinin5.5. maddesinde "Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine ilişkin değerleme esaslarında" yer alan "LIBOR" ifadesi "ilgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027450BIST