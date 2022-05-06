***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.05.2022 21:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin
5.5. maddesinde "Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine ilişkin değerleme esaslarında" yer alan "LIBOR" ifadesi "ilgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027481
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1005
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9615
En Düşük
14,8503
18:0515,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0643
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05905,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 8,81
|Açılış
|: 905,51
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9446
|14,9615
|% 0,68
|
|Euro
|15,7540
|15,7764
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,3747
|18,4668
|% 0,40
|
|Frank
|15,0613
|15,1520
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9732
|3,9932
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,41
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,50
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,06
|