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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

06.05.2022 21:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon izahnamesinin 
5.5. maddesinde "Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine ilişkin değerleme esaslarında" yer alan "LIBOR" ifadesi "ilgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027454


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 20,48 293.843.034 % 9,99  
ALKA 35,02 63.017.799 % 9,99  
IMASM 19,96 17.975.836 % 9,97  
GEDZA 25,58 50.508.603 % 9,97  
TIRE 16,98 104.439.911 % 9,97  
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Dolar 14,9298 14,9331 % 0,49  
Euro 15,7607 15,7963 % 0,54  
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Frank 15,0507 15,1414 % 0,20  
Riyal 3,9705 3,9904 % 0,55  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 6,69  
Altın Gr. 905 905 8,00  
Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,33 22,39 -0,16  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 -0,02  
B. Petrol 113 113 1,95  
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