***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031988
BIST
13:552.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,32
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.397
En Düşük
2.376
13:5516,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2009
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:5517,2807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2447
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:55961,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,80
|Açılış
|: 961,59
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:55
|LIDFA
|8,08
|40.217.303
|% 9,93
|
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.526.081
|% 9,83
|
|DITAS
|25,04
|14.759.601
|% 8,40
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,37
|13.198.545
|% -8,14
|
|ESCOM
|12,74
|14.315.431
|% -4,21
|
|NUGYO
|6,41
|138.101.998
|% -4,04
|
|MNDRS
|3,15
|11.818.359
|% -3,96
|
|BANVT
|94,55
|4.691.158
|% -3,62
|
|GARAN
|15,32
|1.669.056.018
|% 0,99
|
|THYAO
|42,96
|1.473.966.420
|% 0,00
|
|SISE
|19,75
|931.753.716
|% 2,07
|
|KARSN
|6,05
|928.179.309
|% 5,22
|
|KRDMD
|14,34
|850.995.919
|% 0,84
|
|KARSN
|6,05
|928.179.309
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,57
|394.055.551
|% 0,00
|
|GARAN
|15,32
|1.669.056.018
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,38
|448.927.073
|% -0,45
|
|SKBNK
|1,28
|121.508.895
|% 0,79
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1118
|16,1265
|% 1,26
|
|Euro
|17,2593
|17,2807
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,1066
|20,2074
|% 0,64
|
|Frank
|16,6137
|16,7138
|% 1,17
|
|Riyal
|4,2814
|4,3028
|% 1,19
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,23
|
|Altın Gr.
|962
|962
|12,98
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.357
|6.517
|111,10
|
|Yarım
|3.072
|3.153
|53,74
|
|Çeyrek
|1.541
|1.576
|26,87
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,03
|