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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

24.05.2022 12:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031989


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 4,76 1.726.414 % 9,93  
LIDFA 8,08 36.432.114 % 9,93  
POLHO 4,47 65.474.288 % 9,83  
DITAS 25,12 14.728.384 % 8,74  
JANTS 77,65 84.961.855 % 7,85  
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13:56 Alış Satış %  
Dolar 16,1118 16,1265 % 1,26  
Euro 17,2593 17,2807 % 1,44  
Sterlin 20,0945 20,1952 % 0,58  
Frank 16,6106 16,7106 % 1,15  
Riyal 4,2809 4,3023 % 1,18  
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Altın Ons 1.858 1.858 4,32  
Altın Gr. 961 961 12,62  
Cumhuriyet 6.384 6.480 106,00  
Tam 6.351 6.511 105,03  
Yarım 3.070 3.150 50,80  
Çeyrek 1.540 1.575 25,41  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 0,13  
Gümüş Gr. 11,32 11,33 0,17  
B. Petrol 111 111 0,29  
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