***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031993
BIST
13:542.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,17
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.397
En Düşük
2.376
13:5416,1245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1989
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7500
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:5417,2824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2464
|Açılış
|: 11,3439
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1675
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:54961,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,63
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.474.288
|% 9,83
|
|DITAS
|25,12
|14.728.384
|% 8,74
|
|JANTS
|77,65
|84.961.855
|% 7,85
|
|SELVA
|9,37
|13.198.545
|% -8,14
|
|NUGYO
|6,38
|131.959.213
|% -4,49
|
|EMNIS
|23,00
|345.966
|% -4,09
|
|MNDRS
|3,15
|11.796.778
|% -3,96
|
|ESCOM
|12,82
|14.138.539
|% -3,61
|
|GARAN
|15,31
|1.665.617.937
|% 0,92
|
|THYAO
|42,96
|1.453.548.955
|% 0,00
|
|SISE
|19,74
|929.057.957
|% 2,02
|
|KARSN
|6,05
|923.072.632
|% 5,22
|
|KRDMD
|14,34
|849.554.494
|% 0,84
|
|KARSN
|6,05
|923.072.632
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,57
|390.244.558
|% 0,00
|
|GARAN
|15,31
|1.665.617.937
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,38
|441.534.010
|% -0,45
|
|SKBNK
|1,28
|113.694.659
|% 0,79
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1155
|16,1245
|% 1,25
|
|Euro
|17,2592
|17,2824
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,0945
|20,1952
|% 0,58
|
|Frank
|16,6106
|16,7106
|% 1,15
|
|Riyal
|4,2809
|4,3023
|% 1,18
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,32
|
|Altın Gr.
|961
|961
|12,62
|
|Cumhuriyet
|6.384
|6.480
|106,00
|
|Tam
|6.351
|6.511
|105,03
|
|Yarım
|3.070
|3.150
|50,80
|
|Çeyrek
|1.540
|1.575
|25,41
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,29
|