***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031996
BIST
13:492.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,63
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.397
En Düşük
2.376
13:4916,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1900
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:4917,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2439
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:49961,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,61
|Açılış
|: 961,41
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.449.662
|% 9,83
|
|DITAS
|25,12
|14.530.492
|% 8,74
|
|ORCAY
|19,69
|91.885.462
|% 8,13
|
|SELVA
|9,37
|13.198.545
|% -8,14
|
|MNDRS
|3,14
|11.665.259
|% -4,27
|
|NUGYO
|6,40
|130.760.697
|% -4,19
|
|POLTK
|643,80
|15.262.417
|% -4,14
|
|EMNIS
|23,00
|345.966
|% -4,09
|
|GARAN
|15,29
|1.625.069.220
|% 0,79
|
|THYAO
|42,96
|1.436.397.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,73
|922.713.958
|% 1,96
|
|KARSN
|6,03
|890.685.544
|% 4,87
|
|KRDMD
|14,34
|843.402.704
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,57
|389.686.032
|% 0,00
|
|KARSN
|6,03
|890.685.544
|% 4,87
|
|GARAN
|15,29
|1.625.069.220
|% 0,79
|
|YKBNK
|4,37
|427.619.439
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,67
|301.510.327
|% 2,51
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0918
|16,1135
|% 1,18
|
|Euro
|17,2400
|17,2638
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,1115
|20,2123
|% 0,66
|
|Frank
|16,6206
|16,7207
|% 1,21
|
|Riyal
|4,2829
|4,3044
|% 1,23
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,06
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,16
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.361
|6.521
|115,15
|
|Yarım
|3.074
|3.155
|55,70
|
|Çeyrek
|1.542
|1.577
|27,85
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,06
|