***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031995
BIST
13:512.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,35
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.397
En Düşük
2.376
13:5116,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1949
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:5117,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2439
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:51961,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,64
|Açılış
|: 961,43
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.451.607
|% 9,83
|
|DITAS
|25,10
|14.603.851
|% 8,66
|
|ORCAY
|19,64
|92.040.078
|% 7,85
|
|SELVA
|9,37
|13.198.545
|% -8,14
|
|NUGYO
|6,40
|131.184.796
|% -4,19
|
|EMNIS
|23,00
|345.966
|% -4,09
|
|MNDRS
|3,15
|11.705.160
|% -3,96
|
|POLTK
|645,30
|15.342.263
|% -3,92
|
|GARAN
|15,33
|1.650.711.493
|% 1,05
|
|THYAO
|42,96
|1.440.931.493
|% 0,00
|
|SISE
|19,74
|926.481.394
|% 2,02
|
|KARSN
|6,04
|898.258.805
|% 5,04
|
|KRDMD
|14,35
|844.562.286
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,57
|389.698.450
|% 0,00
|
|KARSN
|6,04
|898.258.805
|% 5,04
|
|GARAN
|15,33
|1.650.711.493
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,39
|433.259.818
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,27
|107.644.934
|% 0,00
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1079
|16,1205
|% 1,22
|
|Euro
|17,2565
|17,2799
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,1066
|20,2074
|% 0,64
|
|Frank
|16,6137
|16,7138
|% 1,17
|
|Riyal
|4,2814
|4,3028
|% 1,19
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,23
|
|Altın Gr.
|962
|962
|12,98
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.357
|6.517
|111,10
|
|Yarım
|3.072
|3.153
|53,74
|
|Çeyrek
|1.541
|1.576
|26,87
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,03
|