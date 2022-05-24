***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032005
BIST
12:202.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,50
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.395
En Düşük
2.376
12:2016,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2023
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
12:2017,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2562
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
12:20962,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 13,90
|Açılış
|: 962,50
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler12:17
|KGYO
|4,76
|1.696.297
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|63.776.430
|% 9,83
|
|ACSEL
|53,30
|4.677.976
|% 7,03
|
|ORCAY
|19,45
|83.273.846
|% 6,81
|
|SELVA
|9,60
|8.892.004
|% -5,88
|
|SEYKM
|7,66
|37.616.972
|% -5,43
|
|POLTK
|639,90
|13.790.604
|% -4,72
|
|OZRDN
|8,95
|1.243.302
|% -3,24
|
|TMPOL
|18,78
|6.700.515
|% -2,03
|
|ORCAY
|19,45
|83.273.846
|% 6,81
|
|ODAS
|2,39
|77.676.967
|% 2,14
|
|YYLGD
|12,75
|66.881.921
|% -0,31
|
|ENJSA
|13,83
|60.696.026
|% -1,28
|
|LIDER
|19,15
|54.965.575
|% 5,80
|
|MOBTL
|1,69
|24.832.504
|% 1,20
|
|HUNER
|2,76
|18.679.360
|% 1,10
|
|DERHL
|7,03
|42.446.556
|% 3,84
|
|ARDYZ
|5,99
|32.943.374
|% 0,50
|
|YYLGD
|12,75
|66.881.921
|% -0,31
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1257
|16,1333
|% 1,30
|
|Euro
|17,2811
|17,3041
|% 1,57
|
|Sterlin
|20,0365
|20,1370
|% 0,29
|
|Frank
|16,6369
|16,7372
|% 1,31
|
|Riyal
|4,2750
|4,2965
|% 1,04
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,30
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.398
|6.495
|121,00
|
|Tam
|6.365
|6.526
|119,70
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|57,89
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,95
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,59
|