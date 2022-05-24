***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032006
BIST
13:242.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,92
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.396
En Düşük
2.376
13:2416,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1866
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:2417,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2402
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:24962,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 13,82
|Açılış
|: 962,61
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KGYO
|4,76
|1.713.800
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.336.205
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,79
|90.431.827
|% 8,68
|
|DITAS
|25,10
|13.459.044
|% 8,66
|
|SELVA
|9,73
|11.765.982
|% -4,61
|
|NUGYO
|6,38
|125.233.362
|% -4,49
|
|POLTK
|641,70
|15.076.289
|% -4,45
|
|EMNIS
|23,00
|345.966
|% -4,09
|
|MNDRS
|3,15
|11.478.198
|% -3,96
|
|GARAN
|15,33
|1.579.871.770
|% 1,05
|
|THYAO
|42,98
|1.357.063.605
|% 0,05
|
|SISE
|19,76
|901.782.589
|% 2,12
|
|KARSN
|5,99
|816.270.476
|% 4,17
|
|KRDMD
|14,34
|815.768.719
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,57
|359.569.216
|% 0,00
|
|KARSN
|5,99
|816.270.476
|% 4,17
|
|GARAN
|15,33
|1.579.871.770
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,38
|422.582.373
|% -0,45
|
|SKBNK
|1,26
|100.851.157
|% -0,79
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1148
|16,1378
|% 1,33
|
|Euro
|17,2574
|17,2852
|% 1,46
|
|Sterlin
|20,1119
|20,2127
|% 0,66
|
|Frank
|16,6456
|16,7459
|% 1,36
|
|Riyal
|4,2884
|4,3099
|% 1,36
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,54
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,05
|
|Cumhuriyet
|6.404
|6.501
|127,00
|
|Tam
|6.365
|6.525
|119,37
|
|Yarım
|3.076
|3.157
|57,74
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,87
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,18
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,56
|